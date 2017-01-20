美國專利暨商標辦公室（U.S. Patent and Trademark Office，USPTO）本周核准了Amazon在2015年所申請的一項專利，該專利名稱為「自主車輛車道分配」（Lane assignments for autonomous vehicles），利用道路管理系統來配置可供自動駕駛車行駛的車道，外界預期Amazon將把該專利技術應用在該公司的物流上。

根據該專利的描述，自駕車將會把所蒐集的環境資訊，以及車輛的方向及目的地與道路管理系統分享，還可請求使用特定車道，收到資訊的道路管理系統即會視車道的流量分配車道給自駕車，然後送出指令。

該專利主要是為了解決自駕車的交通問題，包含可根據車流量而變換行駛方向的調撥車道（Reversible Lane）在內。相關技術可應用在汽車、卡車、巴士、直昇機、火車或船隻上。

Amazon表示，自駕車可促進更有效的運輸網路，調撥車道或重置車道也有類似的效果，然而，自駕車可能缺乏調撥車道的資訊，也不知進入調撥車道的最佳路徑，最壞的狀況可能讓自駕車與調撥車道上的汽車迎面相遇。

外界預期Amazon會把該專利技術應用在物流車隊上。外傳Amazon將在Prime Air無人機送貨服務之外，新建自駕車物流服務。該公司已於去年12月添購了數千輛的拖式卡車以作為Amazon倉儲之間的運輸工具。