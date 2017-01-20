中國泛海控股集團（China Oceanwide Holdings Group）周四（1/19）宣布已與IDG Capital簽署正式併購協議，前者將出手買下美國IDG Capital，涵蓋旗下的IDC（ International Data Corporation）、IDG Communications與IDG Ventures，包含知名的CIO、Computerworld、Macworld與PC World等科技媒體在內，交易金額不明。

此一交易已得到美國的外國投資委員會（Committee on Foreign Investment）的批准，預計於今年第一季完成交易。

IDG Capital所經營的業務範疇涵蓋媒體、市場研究與創投，涉及全球97個市場，號稱是全球首家把國外創投資金帶進中國的業者，為中國市場屬一屬二的創投。至於總部位於北京的中國泛海主要進行的是金融服務、房地產、媒體、科技與策略投資，全球員工數達1.2萬名。

中國泛海董事長盧志強表示，IDG是泛海集團全球擴充行動的自然延伸，它為市場研究領域的佼佼者，亦是許多科技媒體的出版商，泛海將持續支持IDG現有的管理團隊繼續實現既有的商業規畫，並提供財務與商業資源。