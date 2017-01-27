工業設計軟體和PLM軟體商PTC近日在臺正式推出3D CAD設計軟體新版本Creo 4.0，這也是PTC過去2年以來最大一次改版更新，不只UI介面操作更簡易，新版本還新增多個能優化CAD繪圖設計的建模功能，還支援更完整的3D列印，並也強化Creo軟體與AR應用整合，PTC也預告，今年6月即將在Creo 4.0加入能結合AR與IoT應用的Digital Twin解決方案。

PTC新版Creo UI介面操作更方便

PTC Creo 4.0新版本的一大特色，是採用了更簡易方便操作的UI介面設計， 來減少工程師建立3D或幾何造型所需的執行步驟，例如只要將滑鼠移到幾何圖形上按右鍵，就會完整列出設計用的各種指令，同時在機構工程師設計產品的Design Review過程中也新增了3D模型的幾何搜尋機制，來取代舊有人工檢查的方式，確保所有設計都能符合原先設計的要求。

PTC CAD事業群臺灣技術總監蔡坤祥表示，新版Creo軟體也加強了3D建模功能，例如在模型鈑金設計上新增了彈性建模功能，可以直接用建模方式來修改幾何圖型，而不會受到原先設定參數限制讓產品設計更加完整。

另外在模具設計過程中也新增曲面分類功能，可以更方便模具工程師透過指令選取方式作業，能讓模具設計更有效率。另外也加入NC的刀具路徑動態模擬功能。

Creo 4.0新版另一項特色是增加KeyShot的渲染模組功能，能夠幫助設計者在概念設計階段就能夠將設計好的3D模型利用影像渲染模擬出接近真實產品的影像效果，並支援了設計分析軟體Granta的材質庫，來提高分析設計過程的效率。

不只是加強3D CAD繪圖和建模，Creo 4.0新版本也提高與第3方繪圖軟體的整合，例如新版本在3D圖檔匯入/匯出功能上也開始支援OBJ格式，Creo 4.0版本以前並無法讀取第3方繪圖軟體，如Maya或Modo設計的OBJ格式圖檔，Creo 4.0之後，即使是不用Creo軟體建立的3D造型也能直接讀取和修改編輯，能大幅提高生產效能。

為因應3D列印潮流，蔡坤祥也指出，新版Creo 4.0也支援更完整的3D列印功能，包括了新增加了能用來減輕3D列印物件重量的Lattice（蜂巢式設計）功能，和能完整支援3D列印的圖檔轉出機制，不需要透過其他軟體轉檔，就能由3D印表機來載入檔案列印。

PTC表示，目前能完全支援在Creo 4.0內完成圖檔直接輸出到3D印表機列印的有2家3D印表機公司，分別是Stratasys、3D Systems，未來也將支援更多其他家的3D列印產品。

Creo 4.0新版本更特別強化了與AR應用的整合，能夠讓企業客戶能更方便利用他們去年底推出的AR應用製作平臺ThingWorx Studio，來展示設計好的3D CAD模型。

蔡坤祥表示，未來設計工程師能直接在Creo 4.0軟體內將3D模型轉出成AR格式的檔案，而不需要另外利用工具轉檔，就能更快發布到AR應用伺服器上。這麼做的另一個好處在於，他說，以後3D CAD圖檔只要一有更新能直接在Creo 軟體內就能執行發布動作來更新到後端的AR應用伺服器上，不用再經過多道反覆步驟處理。蔡坤祥表示，這項新功能預計將在今年3月改版釋出的更新來加入。

不僅如此，PTC也預告，過去曾展示一套可結合AR技術的製造業IoT解決方案Digital Twin，今年6月將正式開始支援Creo 4.0，能幫助工程師在產品前期設計階段，就能透過感測器蒐集的資料來協助驗證產品的問題，而不是等到產品做出後才能知道設計哪裡有問題。

蔡坤祥也指出，儘管Creo軟體本來就有內建分析模組，可以模擬產品貼近實際環境的操作分析結果，但畢竟並不是真實環境，所以會有誤差，而影響了產品設計的精準度。

但有了Digital Twin方案後，未來設計工程師開發新產品時，能利用在已有的相似產品裝上感測器來蒐集資料，如加速度、溫濕度等，再以AR方式來呈現產品各項功能及操作反應的視覺化數據，並依照這些資料分析結果來做為產品結構設計強化和品質提升，不必等到產品開發完成到實際環境測試後才知道結果，將有助於縮短產品開發時程。

蔡坤祥還透露，今年3月PTC將宣布能支援PTC擴增實境應用的AR眼鏡產品，未來也能透過AR眼境內建的App來展示或組裝利用Creo設計完成的3D CAD產品。