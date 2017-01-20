瑞士的開放源碼加密電子郵件服務ProtonMail周四（1/19）宣布開始支援Tor網路，設立了一個只能藉由匿名的Tor網路存取的伺服器，以閃避各國政府的監控活動。

ProtonMail提供端對端的加密電子郵件服務，同時開發網頁版與行動程式版，並於客戶端進行加密，迄今已凝聚超過200萬名用戶，號稱是全球最大的加密電子郵件服務。

ProtonMail表示，隨著全球的公民權利愈來愈受限，甚至是西方的民主國家也要求科技業者協助政府進行監控，此外，也有愈來愈多的國家限制加密服務的存取能力，雖然尚未波及到ProtonMail，也只是早晚的問題，因此他們建立了隱藏於Tor網路中的ProtonMail服務，以提供更安全也更有隱私的電子郵件服務。

在Tor網路上的網域名稱都是以.onion結尾，因此又被稱為洋蔥網站，欲透過Tor連結ProtonMail服務的使用者必須先在電腦上設定Tor，再造訪https://protonirockerxow.onion。

洋蔥網站只能藉由Tor網路存取，而且使用者並無法取得洋蔥網站真正的IP位址，同樣的，該洋蔥網站亦無從得知使用者的IP位址，等於是雙向的隱私保障。

ProtonMail指出，當有任何國家封鎖該服務時，使用者仍能藉由Tor造訪ProtonMail的洋蔥網站，且由於洋蔥網站並未公開IP位址，也較不容易遭受阻斷服務攻擊。不過，使用洋蔥網站也是有缺點的，主要是連線速度會變慢，且目前ProtonMail洋蔥網站的穩定度亦差了一些。

擁抱Tor匿名網路的並不只ProtonMail，全球社交網站龍頭臉書（Facebook）在2014年就曾推出洋蔥網站https://facebookcorewwwi.onion/。造訪洋蔥網站最簡單的方法就是下載Tor瀏覽器，坊間已有支援PC、Android與iOS的Tor瀏覽器版本。