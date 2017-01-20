阿里巴巴與國際奧委會周四宣佈簽定12年的全球贊助協議，阿里巴巴將成為奧運的雲端服務及電子商務平台服務官方合作夥伴。

雙方是在瑞士達沃士市舉行的世界經濟論壇宣佈這項消息。根據合作，到2028年之前，阿里巴巴將為奧運賽事提供雲端基礎架構及雲端服務，支援奧運賽事的運作，包括提供大數據分析。此外，阿里巴巴也將透過其電子商務平台，販售奧運官方授權商品，並協助開發針對中國觀眾提供影音串流服務的奧運頻道（Olympic Channel）。

阿里巴巴的贊助合約將橫跨三屆奧運賽事，包括2018年韓國平昌的冬季奧運、2020年東京夏季奧運及2022年北京冬季奧運。

阿里巴巴集團主席馬雲透過聲明稿指出，「阿里巴巴與國際奧委會的合作奠基於連結全世界、促進人民生活富足的共享價值及遠景之上。我們很高興能支持奧運到2020年，利用我們的創新和技術協助奧運賽事向數位時代推進。」

透過這項合作，阿里巴巴將與可口可樂、麥當勞、三星與Visa等國際品牌同列奧運全球級贊助商。雙方並未說明合作金額，不過英國金融時報及彭博引述消息人士指出，金額可能高達6億或8億美元，成為奧運史上最大的贊助案。

媒體分析，雖然所費不貲，不過卻也將為阿里巴巴帶來龐大的廣告及商品販售效益，同時可讓原本名不見經傳的阿里雲服務，取得一紙大型客戶合約，取得與AWS、Google、微軟等雲端巨擘分庭抗禮的機會。