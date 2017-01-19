Uber宣佈和國內的計程車業合作，2月將在台北市推出uberTAXI，提供用戶搭乘計程車，透過與合法的計程車業者合作，有意降低計程車產業敵意，同時降低違法經營的爭議，但交通部指出，Uber招募司機派遣自用車載客仍屬違法行為。

Uber與中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會達成協議，2月份在台北市推出uberTAXI，未來民眾叫車除「菁英優步」、「尊榮優步」由Uber派遣自用車駕駛的車輛外，還可選擇搭乘職業的計程車，強調安全、優質、可靠的乘車服務。Uber表示，透過創新科技，計程車駕駛將獲得更多經濟機會，不需花費時間等待乘客出現，也不用空車行駛各處。

uberTAXI可透過GPS追蹤行駛路程，與親友分享確保安全，乘客與計程車駕駛可相互評分，維護服務品質。不過有別於Uber現有的共乘服務經營模式，uberTAXI比照計程車跳錶收費，意謂著過去打著收費比傳統計程車實惠的Uber「菁英優步」優勢不再，但用戶乘計程車該以現金或Uber綁定信用卡付款還不得而知。

此外，Uber原來的共享服務模式是媒合Uber駕駛載送乘客，乘客支付Uber費用後，Uber收取叫車平台服務費後，再將款項支付給Uber司機，但2月將在國內推出的uberTAXI初期不收取平台服務費，等於車費完全歸計程車業者所有。

Uber台灣總經理顧立楷表示，在台推出 uberTAXI 展現了車輛分享經濟和計程車可在市場中共存，有利於駕駛和乘客。這項合作展現 Uber 對台灣市場承諾，未來會持續與政府相關部會協商，以為台灣的車輛分享經濟制定適切法規。

顯然Uber藉由與合法計程車業者合作，降低外界對其違法經營的批評，並向主管機關交通部釋出善意，對其展現改善違法經營的具體作為，但交通部雖對Uber與國內計程車業者合作表達樂觀，但仍認為應申請計程車客運服務業，換言之，依法申請納管。

交通部表示，如果uberTAXI沒有收取平台服務費，則屬於公益服務，便不需申請計程車客運服務業，但Uber既有的共乘服務「菁英優步」及「尊榮優步」派遣自用車載客仍屬違法行為，交通部依照1月初新上路的新版公路法多次取締，農曆年後將會勒令其歇業。

Uber雖強調仍會與主管機關溝通，且願意納稅、提供本地保險，甚至與計程車業者聯手推出uberTAXI，但顯然仍無法幫Uber擺脫違法困境。