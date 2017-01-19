經過了7個月的甄選與投票之後，Mozilla基金會（Mozilla Foundation）在本周三（1/18）發表了全新的品牌識別，以「moz://a」換掉了原來的紅色恐龍商標（下圖）。這是該基金會自1998年成立以來第一次更換商標。

此次協助Mozilla設計新商標的是位於英國倫敦的設計公司Johnson Banks，採用的是荷蘭網頁字型設計業者Typotheque專為Mozilla所打造的全新字型Zilla。

新的商標moz:lla其實就是Mozilla這個文字的變形，前面的三個字母即為Moz，後面則是以://a取代了illa，://同時也代表了網址列的開頭。

Mozilla創意總監Tim Murray表示，新的商標結合了URL語言，意謂著Mozilla的核心就是網路，致力於把連結的初衷帶到擁有豐富內容的現代網路上。

Murray強調，Mozilla想被視為健全網路的擁護者，提倡一個毫無障礙或限制，可自由探索、發現與創新的網路，追尋一個安全與身分都受到尊重的網路，而且網路的力量可由許多人共享，而非由少數人掌控。

Mozilla的新商標將根據用途而有不同的文字顏色，商標下方也會依照需求設計不同的圖樣及訊息，並允許Mozilla的全球社群藉此建立專用的商標。至於Zilla則已釋出成為開源字型，供外界自由使用。