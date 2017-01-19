企業要炒員工魷魚前，最好再三確認該員工是否依照規定做好離職前交接準備，以免反遭報復：美國一間大專院校日前便遭到已開除的IT員工報復，導致所有學生均無法正常登入該校使用的Gmail系統，該校憤而對前員工提出告訴索賠。

位於美國印第安納波利斯的美國教育學院去年四月開除了一名IT員工，由於該校供學生使用的電子郵件系統後台採用的是Google的Gmail服務，該名員工負責管理Gmail，疑似未交還管理帳號，導致所有學生都無法正常登入使用電子郵件服務。

該校嘗試向Google求助，但由於該員工將管理帳號與自己的私人Google帳號，而非學校政策要求的公務帳號綁定，遭到Google拒絕將管理權限交還給學校，因為Google登記在案的唯一管理人便是這名遭開除的員工。

該員工稱管理密碼儲存在公務電腦中，並已歸還給學校，但學校稱所收到的電腦所有資料都被抹除，還安裝了一套和原本不同的作業系統。該名員工的律師向學校要求20萬美元的解碼費用，同時還對學校提出職場歧視訴訟，學校也對他提出損害賠償訴訟，並稱學生無法使用電子郵件系統讓學校蒙受50萬美元損失。

法院在9月判決該名員工應賠償學校約25萬美元的損失。雙方的法律戰演變為各說各話的羅生門，並持續纏訟，不過所幸Google在事後已將帳號權限交還給該校。

資安專家建議，企業必須確保其所有資料不會被內部與外部人員的惡意行為竊取，普渡大學資訊安全與保險中心創辦教授Gene Spafford表示，過去以紙本文件作為管理依據的年代，相關的稽核、審查與防護都相當完整，但在E化世界，同樣的安全設計不應該被省略，以避免類似事件再度發生。