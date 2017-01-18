Hewlett Packard Enterprise（HPE）在本周二（1/17）宣布，將以6.5億美元的現金買下基於超融合（hyperconverged）概念的資料中心基礎架構供應商SimpliVity，雙方預計於HPE的2017財年第二季（今年4月底前）完成交易。

2009年成立的SimpliVity宗旨在於簡化IT的部署，特別是資料中心。SimpliVity闡述了該公司的開發理念，指出他們在資料中心的創新就如同智慧型手機所帶來的改革，智慧型手機整合了原本各自獨立的手機、攝影機、GPS、手錶、音樂播放器與電腦，打造一個全方位的可攜式裝置；而SimpliVity所做的即是將傳統的運算、儲存、網路交換器及各種資料服務融合到x86伺服器上，因此能在小得多的面積上提供大量的功能，也消弭了個別裝置的管理需求。

SimpliVity被歸類為超融合市場的供應商，所謂的超融合即是把IT的基礎架構集縮在一個機箱中，包括硬體與軟體。根據研究機構的預測，超融合市場將以每年25%的比例成長，規模可望從2016年的24億美元成長到2020年的60億美元。

HPE表示，結合HPE的基礎架構、自動化與雲端管理軟體，再輔以SimpliVity的軟體定義資料管理平台，HPE與其合作夥伴生態體系將能供應業界唯一替大型企業所建置的超融合解決方案。

HPE說明，許多大型企業仍然處於舊式的IT環境中，因而不太能適應現代以雲端為基礎的各種服務與隨選應用，現代的資料管理平台需要簡單及友善的介面，同時提供各種工具來開發、擴大及保護資料，預先配置好的超融合系統即不需大量IT人員來設定或管理。

HPE自從在2015年11月正式脫離HP成為獨立的公司之後，仍然持續地調整企業走向，去年5月獨立了企業服務部門，並與CSC合併成純服務公司，繼之在去年9月獨立非核心的軟體管理產品，再與英國軟體業者Micro Focus合併。HPE一方面切割服務與非核心軟體，另一方面也積極擴充硬體業務，在去年8月買下高效能運算系統業者SGI ，再於本周宣布併購SimpliVity。

根據HPE所公布的2016財年（2015年11月到2016年10月）年度財報，HPE創下501億美元的營收，比前一年下滑4%，但每股盈餘達到1.82美元，大幅成長36%。這是HPE獨立後的第一個會計年度，該公司執行長Meg Whitman表示，HPE已開始藉由策略上的改變而轉型，目標在於創造更好的財務績效。