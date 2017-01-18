微軟還有三年才會結束Windows 7的延伸支援，但已經迫不及待催促企業客戶快點升級到Windows 10，因為Windows 7已無法滿足現代技術及安全性的要求。



微軟德國分公司Windows部門主管Markus Nitschke周二指出，Windows 7已經漸漸老化，時至今日，已無法滿足現代科技的用戶需求，以及IT部門的高度安全性要求。



他指出，Windows 7是建立於老舊的安全架構下，建議企業客戶應該及早採取行動，以避免將來的風險或成本。



根據微軟的產品生命周期(下圖，來源：微軟)，Windows 7雖已在2015年1月13日結束主流支援，但延伸支援其實要到2020年才會到期，Windows 8.1則將在明年1月9日截止主流支援。微軟希望個人及企業用戶能儘快升級到最新版的Windows 10，不希望Windows 7目前這個市佔比例最大的作業系統，像XP一樣讓企業用戶戀戀不捨升級。根據統計，到去年7月，全球桌機市場還有高達40%是執行Windows 7，Windows 10則佔23.5%。







微軟下一版Windows 10更新Creators Update即將於2017年初推出，加入新安全功能包括Windows Hello生物辨識、AppContainer沙盒技術及Windows Defender進階威脅防護等。



Windows 10在2015年7月正式上市時，微軟曾喊出未來2、3年內安裝Windows 10的裝置將達到10億台，包括Windows 10手機及PC、平板等各種裝置。為此微軟使出各種手段，迫使一般用戶升級。微軟自己也承認似乎做得有點過頭。