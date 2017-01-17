英特爾CEO Brian Krzanich周一在零售業大會Big Show宣佈零售業5年1億美元研發投資計畫，並發表為零售業設計的回應式零售業平台（Responsive Retail Platform，RRP）。

英特爾這個一億美元計畫將用於開發零售業技術，包括能貫穿庫存到收銀端的物聯網方案，也是該公司投入物聯網領域的最新研發成果。今天發表的平台包含Intel Atom-based的低電量RFID零售業感測器系統、搭載Intel Core i7處理器的HP雲端閘道器，以及可整合第三方軟體公司開發的雲端應用開源雲端分析平台(PaaS)。RRP感測器平台除了自家感測器外，也號稱未來能整合第三方業者的感測器。

英特爾引述第三方分析機構數據指出，到2020年全球零售業IoT市場預計達356.4億美元，零售業將加速採用IoT技術以創造實體和線上購物的新模式，RRP旨在扮演零售業環境下的物聯網（IoT）中樞平台，統整零售業軟、硬體、API及感測器，並且經由整合各個分散的零售業系統，為業者提供整體化的分析，以加速檢貨、查庫存、蒐集店內活動，以及提供顧客個人化的消費資訊等。

英特爾同時展示該公司和機器人業者Simbe Robotics合作的機器人Tally，它搭載Core i7及RealSense感測相機，可在賣場貨架間巡視，檢查貨品有無缺貨，擺放位置以及價格正確與否。