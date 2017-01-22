隨著工控系統連網比例逐漸增加，也對關鍵基礎設施（CIP）隨之帶來許多網路攻擊和威脅，根據市場研究調查公司MarketandMarkets在2016年6月做的統計，全球工控系統安全的產業規模預估從2016年的90億美元，成長到2021年126億美元，年複合成長率7％。

而工控市場規模的增加主要是因為網路威脅，使得這些大量使用工控系統的關鍵基礎設施業者，必須大幅增加相關的安全解決方案而造成的結果。

根據MarketandMarkets研究，北美地區也是工控安全最大的市場，會在2016年～2021年掌控全球工控網路安全市場，而大型的工控安全業者，則包括IBM、CSC、McAfee、洛克西德馬丁（Lockheed Martin）、Palo Alto等。而這些工控安全業者則希望協助電廠、交通、水資源與垃圾處理、汽油和瓦斯以及其他的製造工廠等關鍵基礎設施業者，可以確保免於像是Stuxnet、Blackenergy以及Night Dragon等網路威脅，有效提升網路安全防護與偵測能力並減緩潛在的威脅。

也因為工控市場資安產業規模增加，許多關鍵基礎設施成為駭客鎖定攻擊標的，2015年耶誕節前夕，烏克蘭電廠爆發長達6小時的大停電，影響超過70萬人，這起事件就是工控系統被感染惡意程式Blackenergy所造成。經此事後，更提升各國對關鍵基礎設施安全性的重視。