由於勒索軟體是最熱門的網路犯罪手法，美國FBI評估，2016年勒索軟體美國網路犯罪規模超過10億美元，相較2015年全年勒索軟體犯罪規模只有2,400萬美元，成長超過40倍。

勒索軟體危害在2016年達到高峰，除了出現勒索軟體即服務（Rabsomware-as-a-service）或是拉2位下線可免費解密的營運模式外，勒索軟體綁架對象已經從傳統電腦和伺服器，擴散到手機及智慧連網電視等新興連網裝置。上述這樣的轉變，也讓勒索軟體仍然是2017年最嚴重的資安威脅之一。

不過，勒索軟體帶來的嚴重威脅，卻也促進資安業者的團結，例如，包括許多執法單位和資安公司便通力合作，推出「No More Ransom」（勒索軟體不要來）專案網站，提供各種勒索軟體解密金鑰，希望遏止勒索軟體帶來的危害。

常見5種勒索軟體類型

加密檔案勒贖型

特性 加密個人檔案和目錄來勒索贖金，常要求用比特幣來躲避追蹤。

鎖定螢幕勒贖型

特性 鎖定電腦螢幕勒索贖金但不加密檔案，已出現攻擊數位電視案例。

加密網站伺服器勒贖型

特性 利用常見CMS軟體漏洞，入侵網站伺服器，加密內部檔案來勒贖。

綁架MBR勒贖型

特性 綁架作業系統MBR開機磁區，導致電腦無法開機，付款才解鎖。

行動裝置勒贖型

特性 目前鎖定的行動裝置以Android作業系統最常見，經常使用「路過式下載」手法入侵行動裝置後將裝置變磚塊，付錢才解凍。

資料來源：美國FBI，2016年4月；圖片來源：Kaspersky Lab