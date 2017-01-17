資安研究人員Michael Gillespie於本周釋出了CryptoSearch程式，可將Windows電腦上遭到勒索軟體加密的檔案備份到其他位置並建檔，若日後出現了解密工具即可挽救這些檔案。

CryptoSearch奠基在同為Gillespie所開發的ID Ransomware服務上，ID Ransomware可根據勒索訊息或加密檔案來辨識勒索軟體，目前已可辨識數百種勒索軟體，且持續更新中。

根據Gillespie的說明，在首次啟用CryptoSearch時，它會先連至ID Ransomware，取得已知勒索軟體的副檔名與字節模式，再將勒索軟體的定義存放到程式中，下次若電腦被隔離或離線時仍可繼續使用該程式。Gillespie強調這是CryptoSearch唯一一次的網路活動，也不會將使用者系統上的資訊上傳。

執行CryptoSearch後，使用者可輸入勒索軟體名稱、所使用的副檔名或是字節模式來搜尋系統上遭到加密的檔案；在搜尋時可以選擇列出被加密的檔案、列出乾淨的文件夾，或是搜尋特定目錄與電腦；有了結果之後，則能匯出加密檔案的文字列表，或是將加密檔案備份到其他地方建檔，此一存檔將保護完整的文件夾架構。

CryptoSearch並不能協助使用者解密資料，而是找出電腦上遭加密的檔案並將其備份，以期待未來可能會出現的解密工具，同時也能讓使用者安心地重新格式化遭到駭客攻擊的系統。