非營利組織網路檔案館（Internet Archive）於上周釋出了Chrome擴充程式—時光機（Wayback Machine），該擴充程式可在使用者所造訪網頁出現問題時，自動搜尋時光機所儲存的紀錄檔案來取代「404 Not Found」錯誤訊息。

「404 Not Found」為HTTP的回應狀態碼之一，通常是在使用者所造訪網頁的伺服器無法回應時所跳出的訊息，也是瀏覽網路時最常見的錯誤訊息。而時光機則是Internet Archive所提供的網頁存檔服務，紀錄及保存了最近20年來網路上所出現的數千億個網頁。

Internet Archive指出，其實網頁非常地短暫與脆弱，例如2013年哈佛大學的調查即顯示，美國最高法院的裁決中所引用的網址有49%已不可得。

當使用者造訪有效的網址卻未得到回應時，此一Chrome擴充程式即會自動搜尋時光機中有否存檔網頁，若答案是肯定的，就會在Chrome中跳出通知，並詢問使用者是否想瀏覽該URL的紀錄檔。時光機擴充程式不只可以偵測與取代404，也支援408、410、451、520及526等眾多的錯誤訊息。

Internet Archive亦提出了隱私保證，表示時光機擴充程式並不會曝露使用者的瀏覽歷史紀錄，亦正與Google協商新增一代理伺服器以提供額外的保障。

除了Internet Archive自己之外，Mozilla工程師也正在測試名為「No More 404s」的新功能，當Firefox所造訪的網頁出現錯誤訊息時，同樣會以時光機的紀錄檔案取代。