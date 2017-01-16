印度政府與印度電信龍頭Bharti Airtel上周四（1/12）共同發表了當地首家支付銀行（Payments Bank）—Airtel Payments Bank，這是印度專有的銀行型態，主要提供數位銀行服務，Airtel以既有的門市充當銀行據點，等於已在印度的29個邦（印度的一級行政區）設立了25萬個據點，超越印度現有的ATM總數。

Payments Bank定位為數位銀行，最初是由印度政府所規畫，最多只能存入10萬盧比（約4.6萬元新台幣），它不能借貸也不能發行信用卡，但它可以發行ATM卡與現金卡，提供網路銀行及行動銀行服務。它也支援印度政府所推動的Aadhaar，這是一組納入指紋辨識與虹膜掃描等生物辨識資料的身分識別碼，印度人民只要以Aadhaar就能開設任何的銀行帳戶，完全不需任何文件，估計已有超過10億印度人擁有Aadhaar，約佔印度總人口數的8成。

Airtel Payments Bank計畫打造全印度的數位支付生態體系，在前幾個月的測試期間，已有超過100萬的民眾加入，以及超過100萬的商家參與，並準備擴大到逾500萬個商家。此外，Airtel Payments Bank針對存款提供了高達7.25%的年利率，且並未收取商家與消費者之間的交易手續費。

Airtel Payments Bank已釋出了支援Android及iOS的行動程式，以及與MasterCard合作推出的Online Card卡，以推動無現金支付服務。

消費者只要透過手機就能在當地小型的雜貨店、餐廳或藥局消費，可轉帳到印度各銀行的帳戶，也能利用Airtel在全印度的門市開設帳戶、存款或提款。

Bharti集團董事長Sunil Bharti Mittal表示，就像是行動電話跳過了傳統的電信網路，在印度茁壯成各種經濟實惠的電信服務一樣，Airtel Payments Bank也將透過手機將數位銀行服務以快速有效的方式帶給那些沒有銀行帳戶的使用者，讓數百萬位於偏遠地區的印度民眾取得正式的銀行體驗。

除了Airtel之外，印度最大的行動錢包服務供應商Paytm也已取得印度儲備銀行（Reserve Bank of India）的正式許可，可望於下個月成為印度的第二家支付銀行業者。