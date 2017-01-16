中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）於上周五（1/13）發布了《關於開展互聯網應用商店備案工作的通知》，要求各地的網信辦於今日（1/16）正式啟動網路應用商店的備案工作，亦即要求境內的程式商店進行登記。

網信辦表示，網路應用商店為App的主要出入口，然而，部份應用商店的基本規範不健全，基礎管理不到位，且為了謀取經濟利益而追求全面收錄，導致對App的上架審核把關不嚴，造成傳播違法訊息、侵害用戶權益與存在安全隱憂的App頻頻出現。

而應用商店備案工作的宗旨在於督促應用商店落實主體責任，加強App的上架審核，促進網路的健全有序發展，因而規定不管是要經營應用商店、變更應用商店或是終止應用商店都必須申請。

既有的應用商店亦應向當地的網信辦提交紙張與電子版的備案材料，履行應用商店的備案手續。也將針對拒不備案、提供虛假備案訊息及違規經營情況嚴重的應用商店依法查處。

由於中國封鎖了Google官方的Google Play Store應用商店，但中國卻又是全球最大的智慧型手機市場，使得中國成為全球第三方Android應用商店最熱絡的市場，惟尚無應用商店的統計數量。未來網信辦將藉由備案來掌握應用商店的基本狀況，進而提供統一查詢，另也將公布已備案的應用商店訊息。

根據研究機構艾媒諮詢（iiMedia Research）在去年第三季的調查，中國最活躍的應用商店前六名依序是360手機助手（42.1%）、應用寶（34.7%）、百度手機助手（25.3%）、豌豆莢（11.1%）、PP助手（8.9%）與安卓市場（7.9%）。