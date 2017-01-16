在美國大選中因假新聞猖獗而飽受批評的臉書(Facebook)祭出假新聞過濾工具，將首度走出美國邊境：在即將舉行聯邦議院選舉的德國開始試行。

全球最大社交網路服務商Facebook已經決定德國選定為第二個施行假新聞過濾工具的市場，最快將在未來數週內陸續推行。

即將在今年8月起舉行聯邦議院選舉的德國，近日來也飽受假新聞肆虐之苦，該國政府上個月一度打算推動一項新的法律，針對在社交網路上散播假新聞的行為處以最高50萬歐元的罰款；總理Angela Merkel也一度警告，有跡象顯示俄羅斯透過網路攻擊、散布誤導性消息企圖操控德國選舉。

Facebook的假新聞過濾工具運作模式，是先由用戶檢舉可能為假的內容，Facebook接著再將該內容送往第三方事實查證機構Correctiv進一步確認，一旦該機構確認內容確實為假，該內容便會被標記為爭議性內容，並加上解釋，Facebook的演算法將不會把爭議性內容優先顯示，用戶若想要轉貼分享爭議性內容，則會收到警示訊息，要求再次確認是否真的要分享。

英國金融時報引述美國華府智庫Hudson中心表示，假新聞效應的確已經開始在德國發酵，該組織發現，有俄羅斯媒體報導，一名居住在德國的失蹤俄羅斯少女被發現遭到梅克爾(Merkel)開放移民政策下的移民綁架、性侵，該新聞並被德國媒體大量轉發，但事後卻被證實該少女真有其人，所謂失蹤也僅是逃家躲在朋友家中。該智庫解釋，俄羅斯樂於見到梅克爾與其政黨敗選，因此德國大選勢必將成為俄羅斯干預的重大目標。