微軟於上周五（1/13）宣布已同意買下位於加拿大的人工智慧（AI）新創公司Maluuba，Maluuba專門開發能理解自然語言的人工智慧技術，著重於問答與決策等兩類系統，微軟計畫把Maluuba技術應用在消費者、企業及開發者產品中。

Maluuba團隊表示，他們在2014年觀察到電腦視覺及語音辨識的巨大進步，並進一步思索以深入學習及強化學習來建立可理解文字脈絡機器的潛力，這些機器將可學習人類智慧與決策模式，以讓機器能夠如同人類般地理解、組織與推斷文字，同時提供合乎邏輯的決策。

迄今Maluuba的主要研究成果包括了機器在閱讀上的理解、於對話上的理解，以及效法人類在記憶、常識推理及尋求資訊的AI能力。

主導人工智慧研究的微軟執行副總裁Harry Shum表示，想像一下在未來的世界中，人們不再需要透過組織的目錄、文件或電子郵件來尋找內部的稅法專家，只需採用Maluuba的機器理解能力，與AI代理人溝通就能完成任務，這個代理人不是只能找到郵件或文件中與之匹配的關鍵字，而是可深入了解郵件與文件內容，並依據組織的安全規範回答使用者的問題，而且這只是Maluuba數百種可能應用的其中之一。

合併後的Maluuba兩名創辦人Sam Pasupalak及Kaheer Suleman，以及Maluuba的研發團隊都將加入微軟於去年秋天設立的人工智慧研究中心（Artificial Intelligence and Research），既有的深入學習顧問Yoshua Bengio也將成為微軟顧問。

The Verge在去年夏天即曾報導過Maluuba，當時Maluuba所展示的AI系統已接近人類對文字的閱讀與理解能力，而且超越了Google及臉書（Facebook）所建置的同類系統。