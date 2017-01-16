儘管微軟在去年底釋出的Windows 10的Creators Update測試版便已透露「遊戲模式」（Game Mode）的存在，但一直到上周五（1/13），微軟才公開談及 Creators Update中的遊戲模式，且於最新的15007測試版中釋出更多該模式的功能。

微軟Xbox平台工程負責人Mike Ybarra上周宣布，Windows 10將成為有史以來最佳的Windows遊戲平台，即將到來的Creators Update新增了遊戲模式，Windows測試用戶將開始看到該模式中所出現的部份視覺元素，且在未來幾個測試版中即能呈現完整的功能。該模式的目標是最佳化使用者的Windows 10個人電腦，以改善PC遊戲的效能。

微軟並未說明遊戲模式的運作方式，但外界猜測，Windows 10可能會在使用者執行遊戲時，限制系統或其他程式存取CPU、GPU或記憶體的資源，以確保遊戲能夠順暢且不受干擾地運作。

迄今微軟尚未公布Windows 10 Creators Update確切的上市時間，外界則引述消息來源報導，此一Windows 10更新版可望於今年4月問世。