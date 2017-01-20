重點新聞（01月07日-01月20日）

·Rancher 1.3版釋出，開始實驗支援Windows Container

繼上版Rancher 1.2版開始支援調度工具Kubernetes，近日更Rancher更宣布，使用者頻繁地提出要求，希望Rancher可以支援Windows Server 2016。因此在1.3版中，將要支援Windows Container。Rancher共同創辦人Will Chan表示，此版本除了修改使用介面、更改DNS引擎，也改善了Kubernetes及相關工具的使用經驗。

Rancher 1.3目前僅是開始實驗支援Windows Container，「但為了讓Container技術能受到企業更多青睞，這是重要的一步。」Will Chan表示，目前業界仍然不少的工作流程的運作，相當仰賴Windows Server。而在可預見的未來之中，Windows在企業IT環境中，仍然會占有一席之地。

Will Chan表示，Rancher的目標，是讓應用程式可以橫跨異質雲端環境及基礎架構中運作，「達到真正的可攜帶性」，而支援Windows Container正是達成此目標的關鍵一步。更多資訊

·無伺服器微服務平臺IronFunctions新增Hot Functions功能，吞吐量增加8倍

無伺服器平臺廠商Iron.io日前將無伺服器微服務平臺IronFunctions開源，讓無伺服器應用可以在裸機、私有雲、PaaS等環境運作。而近日Iron.io更在IronFunctions中新增了Hot Functions功能，可讓微服務平臺的吞吐量增加8倍。

Iron.io表示，過去IronFunctions每執行一個新程序，就必須開啟一個容器，「重新開啟Container需要花費300毫秒，對於系統是無用的Overhead。」而新推出的Hot Functions，讓執行重複任務的Container擁有更長的生命周期，藉此減少系統重複開啟容器，所造成的資源浪費。

Iron也進行了實際測試，透過Hot Functions，連續10秒執行映像檔下載及執行Md5雜湊演算法Checksum。相比過去，在同樣時間內，透過Hot Functions執行程序，可擁有高達139倍的吞吐量。更多資訊

·新版Mesos要原生支援系統健康檢查功能

超過2個月沒有動靜的Mesosphere部落格，近日終於打破沉默，重新開張發布新消息。Mesosphere軟體工程師Gaston Kleiman表示，新版的Mesos 1.2.0版，將要內建原生系統健康檢查功能，「嚴格來說，早在Mesos 0.2.0就已經有此實驗功能，但它現在將會更穩定。」他說。

Gaston Kleiman表示，Mesos會自動偵測應用程式的運作狀況，並且回報給主系統，但是，並非所有應用程式出現異常後都會馬上停止運作，「某些應用程式即使開始出現異常，仍然會繼續運作」，要靠Mesos偵測到此類的應用程式才是真正的挑戰。

在設計系統健康檢查功能的兩年中，Mesos也碰上了許多挑戰。首先，每個模組各自具備相異的健康檢查API，「必須重新實作系統功能，才能適應每個需要執行健康檢查的模組。」第二，當系統排程器與工作任務運作在不同的節點時，執行健康檢查將會占用額外的網路流量。最後，健康檢查會造成系統效能瓶頸，「特別是執行大量工作的系統模組，執行健康檢查對系統排程器是個負擔。」

而Mesosphere之所以要內建健康檢查功能的動機，其中一個原因就是免除開放者自己設計一套健康檢查API的困擾。但Mesosphere認為，提供統一API只是解決了一半的問題，「對每個執行任務的executor，個別實作健康檢查實在太繁瑣。」因此，Mesosphere推出了一套開發函式庫，除了避免系統功能過於碎片化，也可以減輕開發者的工作。

Mesos也進行了測試，在執行超過1,900次探測任務後，Marathon HTTP健康檢查服務開始失效。但是在系統內原生健康檢查功能後，系統可以順利的進行水平擴充，並且執行超過4千次任務。更多資訊

·趨勢靠Docker在企業客戶端快速部署資安大數據平臺

在2008年時，趨勢科技就已經開始擁抱大數據平臺Hadoop，利用它檢查數十億個網站，檢查其中是否有可疑的惡意程式，但若繼續使用Hadoop，儲存分析過程中暴增的的資料量，得讓趨勢付出許多硬體投資成本，因此勢必要透過新的大數據平臺，探尋其中的線索。

但趨勢新設計的大數據平臺並非一次到位，而是歷經3次架構翻新，才找出目前最合適的SDACK架構（Spark、Docker、Akka、Cassandra、Kafka）。趨勢科技資深工程師陳煜倫表示，原本在SMACK架構設計中，使用了Mesos來管理叢集。但此大數據平臺得部署於企業客戶端的環境，要他們建立一套龐大的運算叢集並非易事。因此他就利用Docker取代Mesos，一舉再把SMACK翻轉為SDACK架構，可以更容易在開發環境、客戶端部署大數據平臺。

在SDACK架構中，所有的元件都具備水平擴充的特性，當某功能的需求突然增加，可以透過Docker Container打包，建立新運算叢集，應付新增的工作流量。另外，陳煜倫也把相關Docker映像檔都上傳至Docker Hub，方便企業用戶可以直接下載，就地完成部署工作。同時，Docker Compose也利用Yaml文檔，定義應用程式運行需要的元件，「企業用戶可以很快速的建立系統。」

·1成雲端企業導入Docker，大規模企業比新創公司更愛用

容器技術一詞已經在IT業界發酵了三年多，但是它究竟有多熱門呢？提供基礎架構監控服務的Datadog，以1萬家導入公有雲、私有雲技術的企業用戶為母體，展開一場全球最大規模的Docker導入率普查。在2015年5月時，研究顯示僅有8.2%的雲端企業開始導入Docker，僅經過1年，2016年同期，Docker使用率已經突破一成，上升至10.7％。

針對這一成使用Docker的企業，Datadog發現Docker採用率與基礎架構規模大小，兩者呈現正相關。基礎架構規模超過500臺伺服器的公司，Docker的導入率則超過20％，加上正嘗試使用的企業，其比例就超過一半。反之，基礎架構規模小於100臺伺服器的中小企業，Docker導入率則低於20％，超過80％從未使用過Docker。

此研究結果顯示，容器技術雖不如Docker宣稱的火爆，但的確能看見企業導入率逐漸上升的趨勢。同時，Docker的使用率，隨著基礎架構規模成長，也能瞥見企業對於這門技術抱持一定信心。不過，如此狀況，也可能出於大型企業擁有更多研發資源，因此較敢放手嘗試新技術。更多資訊

更多產品動態

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·AWS自家調度工具Blox v0.1.0版釋出更多資訊

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·容器調度工具Marathon v1.4.0 RC5版釋出，修復水平擴充功能異常問題更多資訊

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Container資源

※影片：深入Docker平臺上的程序即服務（Function-as-a Service）

※How-To：利用Azure容器服務管理Container

※How-To：靠CodeShip，在AWS容器服務上部署Docker映像檔

※How-To：部署Docker應用程式前，得先搞定AWS認證

※How-To：結合調度工具ContainerPilot以及Node.js建立微服務

※How-To：用Docker建立無伺服器應用程式

※How-To：10分鐘學會用Docker建立高可用的Nginx Webn伺服器

※How-To：在ARM架構下，打造Docker映像檔建置的CI流程