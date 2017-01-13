微軟本周於Office 365增添了生力軍Microsoft StaffHub，它是一個輪班管理工具，提供工作日的時間表管理、資訊分享，也能連結與工作相關的程式及資源，即日起於全球推出，支援Android與iOS平台的StaffHub程式也同時問世。

根據估計，全球約有5億名第一線員工，他們分布在零售商店、旅館、餐廳、製造業與其他服務相關產業，這些員工通常沒有自己的辦公室，也沒有自己的辦公桌或電腦，因此很難存取及共享重要的工作資訊。

微軟表示，第一線員工大多數仰賴手動的流程與過時的工具，例如建立及列印紙張時間表，或是在公布欄上貼滿有關輪班的訊息、電話與注意事項，Microsoft StaffHub即可簡化這些繁瑣的程序。它得以建立、更新與管理輪班表，員工可存取所有輪班資訊，也能透過行動程式與他人換班，不再需要進入休息室才能檢視班表。員工所提出的換班請求都需要轉送經理批准，更新後的資訊與通知則會自動傳送給團隊成員。

員工透過手機就能存取排班表，在需要時線上申請換班，經過主管同意後更新至排班表。(下圖，來源：微軟)

此外，經理也能藉由StaffHub快速傳送資訊給團隊成員，像是新政策、公告或影片，也可傳訊給特定員工以交辦事項，同樣地，員工也能傳訊至工作小組或彼此傳訊。

StaffHub亦可用來連結其他外部程式或資源，例如它將支援Kronos的人力管理雲端解決方案，允許經理把儲存在Kronos的班表匯入StaffHub。

現在採用K1、E1、E3及E5等方案的Office 365用戶都可使用Microsoft StaffHub，但每個StaffHub成員或經理都必須擁有Office 365帳號，它同時具備網頁版、Android版與iOS版，並支援包括正體中文在內的15種語言。