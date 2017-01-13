影子掮客（The Shadow Brokers）在周四（1/12）宣布，由於風險逐漸升高再加上沒賺到多少比特幣，因此決定退隱江湖，於Twitter上的官方帳號更以中文「失陪」來向外界道再見。

影子掮客在去年8月宣稱駭進美國國安局（NSA）旗下秘密網路攻擊組織「方程式」（Equation Group），並取得大批網路攻擊工具，展開競標未果之後，釋出了鎖定思科、Fortinet等防火牆約300MB的攻擊程式，已被證實為有效攻擊工具，繼之於上周以750個比特幣（現值約60.6萬美元）對外銷售鎖定Windows的攻擊套件Windows Warez。

雖然已經決定退隱江湖並關閉所有的通訊帳號，但影子掮客仍然留下了比特幣的公開位址，表示銷售活動將持續進行，不會過期，還說在收到1萬個比特幣（808萬美元）之後，便會免費釋出針對Linux與Windows的攻擊工具。

根據影子掮客所公布的比特幣位址，迄今進帳總額只有10.34個比特幣（約8300美元）。

在失陪之前，影子掮客不忘送出臨別禮物—61個Windows攻擊檔案，其中有58個檔案與卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）在2015年2月揭露「方程式」時所發現的攻擊檔案一致。

卡巴斯基實驗室證實，這些攻擊檔案多數是基於「方程式」所使用的三大惡意程式平台，包括EquationDrug外掛程式、GrayFish模組與EquationVector模組，目前該公司的防毒產品已可偵測當中的44個檔案，將據此更新旗下產品。

迄今資安社群仍摸不透影子掮客的底細，就算這次影子掮客首度選擇以中文表達，但多數人仍猜測它來自俄國。