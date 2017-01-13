2016年剛過，展望新的一年，研究機構Gartner表示，全球IT支出在2016年下滑0.6%後將在2017年重回成長道路，但受制於政治情勢，Gartner將原本成長3%的預測，調低為2.7%。



Gartner表示，包括雲端運算、區塊鏈、數位商業、人工智慧等主要IT潮流，將會在2017年進行整合，進而帶動全球企業、組織的IT支出，但該公司研究副總裁John-David Lovelock表示，由於國際政治的不確定性，可能讓企業改採觀望態度，因此復甦力道將不如預期，該公司決定調低去年底做出的成長預測，由3%降為2.7%，總值約3.46兆美元(約合新台幣111兆元)。



細究個別子市場（下圖，來源：Gartner），包括個人電腦、平板與行動裝置等的硬體設備（Devices）市場，在2017年將維持平盤，成長0.1%；IT服務市場(IT Services)則將成長4.2%，主要動能來自數位商業、智慧自動化、服務優化與創新等需求。



在資料中心系統（Data Center Systems）方面，受惠於微軟(Microsoft)、Google、亞馬遜(Amazon)等雲端服務業者的持續擴張，2017年此市場將成長2.6%。企業軟體將繼續扮演成長最快的角色，6.8%的增長在所有子市場分類中居冠。



至於網通服務（Communications Services）市場，也將走出下跌陰霾，由衰退1%，在2017年成長1.7%。