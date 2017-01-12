芬蘭的網頁開發人員Viljami Kuosmanen近日發現，包括Chrome與Safari等瀏覽器的自動填入（autofill）功能暗藏網釣風險，可能會曝露未經使用者同意的個人資訊。

瀏覽器的自動填入功能可協助使用者填寫各種基於固定資訊的內容，諸如使用者的名字、電子郵件帳號、地址、電話號碼及信用卡等，而Kuosmanen卻發現，駭客得以藏匿表格資訊，外表看起來只要求使用者填入少量資訊，但其實可獲得使用者所儲存的所有個人資訊。

Kuosmanen設計了一個概念式驗證網頁(主圖)來示範該風險，網頁上只要求使用者輸入姓名與電子郵件帳號，當使用者採用自動填入功能之後，會發現除了這兩項資訊外，國別、地址或電話號碼等資訊皆已外洩。

Kuosmanen表示，他原本只是想調查Chrome的自動填入功能在某個電子商務網站上總會填錯格的原因，才於不經意中發現該風險。

目前Kuosmanen只確定Google Chrome與蘋果Safari瀏覽器含有該風險，並未測試同樣具備自動填入功能的Opera，有安全專家認為不論是Opera或LastPass等用來儲存密碼的瀏覽器擴充程式可能都無法倖免。

由於現階段Firefox的自動填入功能尚未支援多框填入，因而逃過一劫。