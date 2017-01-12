美國交通部（Department of Transportation，DoT）宣布將設立一專注於各種自動化模式的新諮詢委員會，集結相關領域的專家，以發展包括無人機及自駕車等自動化運輸工具的研究、政策及法規，首次會議將在下周一（1/16）舉行。

美國交通部部長Anthony Foxx說明，此一新的自動化委員會將負責增進各種可拯救生命的創新，並推動美國經濟，也讓美國的交通網路更公平、可靠及有效率。

該委員會的主席是由通用汽車（GM）執行長Mary Barra與洛杉磯市長Eric Garcetti共同擔綱，副主席則是史丹佛大學的工程教授Chris Gerdes，其他成員皆為相關領域的學者、專家或產業代表，包括Zipcar與Veniam的共同創辦人Robin Chase、FedEx副總裁Gloria Boyland、Delphi汽車副總裁Mary Gustanski、Waymo執行長John Krafcik，以及Amazon航空的法律顧問Gerry Murphy等，總計有25名成員。

DoT表示，隨著科技的發展，自動化可能在許多的運輸模式中扮演更重要的角色，諸如汽車、巴士、火車、飛機與無人機系統，新的委員會可望在分享自動化的最佳實作、挑戰與機會上發揮關鍵作用，同時開放交流，以讓利益相關者能夠彼此回饋與學習。