個人電腦市場持續低迷不振，根據Gartner發佈市場初步分析報告，2016年全球PC出貨量初估下滑6.2%，是自2012年以來，連續第五年衰退。
Gartner首席分析師北川美佳子(Mikako Kitagawa)表示，2016年第四季儘管適逢歐美節慶購物季，但由於PC購買行為的根本改變，其銷售狀況仍十分疲弱，她表示，PC產品相關的技術革新並不足以帶動市場成長，儘管像是二合一、輕量設計，以及更長的電池續航力等，的確讓此產品市場類別有不錯成長，但仍無力對抗整體市場的衰退力道。
Gartner解釋，PC市場的主要部分呈現出的是，多數消費者越來越仰賴智慧型手機，導致PC換機週期越拉越長，自然讓市場呈現停滯狀態。
儘管Gartner預測整體PC市場仍未見好轉跡象，但在商用與遊戲電競市場，卻仍會有不錯表現，只是其佔整體市場比例仍不夠大到讓整體市場變好。
從廠商市佔排名來看，2016年第4季前六大業者與2015年同期排名沒有變化，市場龍頭仍是聯想(Lenovo)，市佔21.7%；HP Inc以20.4%市佔率拿下第二，第三則是戴爾(Dell)的14.8%，其後依序為華碩(7.5%)、蘋果(Apple, 7.5%)以及宏碁(6.9%)。
值得注意的是，2016年第四季，前六大業者中，僅有來自台灣的華碩與宏碁出貨量呈現衰退，其他業者儘管面臨同樣市場挑戰，出貨量仍有成長。Gartner分析師表示，華碩是六大業者中出貨量下滑比率最重者，達8.5%，但可能源於該公司策略往高階市場移動有關，造成出貨量下降，但利潤可能會好轉。
但若以2016全年觀之，則六大業者只有Dell出貨量呈現增長，微增2.6%，其餘皆墨；表六大業者表現較差的則是宏碁與蘋果：宏碁出貨量掉了9.9%，蘋果也比2015少了8.7%，都比整體市場下滑6.2%還差。
Gartner表示，此次公布數據為初步統計，最終確定數字會再行公布。