微軟在本周二（1/10）的例行性更新中釋出了4項安全公告，修補了15個安全漏洞，但其中有12個漏洞是來自於Adobe Flash，成為微軟史上修補最少漏洞的安全更新之一。

4項安全公告分別是MS17-001、MS17-002、MS17-003與MS17-004，當中的MS17-003修補12個受到Adobe Flash波及的安全漏洞，也是唯一被列為重大（Critical）等級的更新，可能導致遠端程式攻擊。

而MS17-001修補的是Microsoft Edge中的權限擴張漏洞，使用者只要以Microsoft Edge瀏覽惡意網頁就可能受到危害；MS17-002修補Microsoft Office中的遠端程式攻擊漏洞，當使用者開啟惡意文件時，駭客就有機會取得使用者權限並執行任意程式；MS17-004修補了Local Security Authority Subsystem Service （LSASS）中的阻斷服務漏洞。

至於MS17-003所修補的12個Adobe Flash漏洞則是出現在所有支援Flash的Windows平台上，同一天 Adobe也修補了13個Flash漏洞，只有一個未影響Windows。