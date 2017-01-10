官方版iOS版洋蔥瀏覽器(Onion Browser)作者宣佈將把這個受歡迎的匿名行動版瀏覽器公開釋出。



iOS版洋蔥瀏覽器目前是獲得Tor專案官方認可的瀏覽器。它不但是第一批iOS版Tor瀏覽器，也是第一個開源的iOS版Tor瀏覽器軟體。

作者Mike Tigas 2012年在華盛頓州地區Spokane市新聞網站Spokesman-Review擔任網站開發人員時，開發出這個Tor瀏覽器app作為他和同事工作之用，他表示，當時設想只要能打平Apple Developer會員費每年100美元成本就好，因而以蘋果規定的最低價0.99美元在App Store上架銷售，後來卻意外獲得好評。



4年之後，Tigas加入了線上新聞ProPublica，工作與財務也更為穩定。去年美國總統大選之後，他更感受到言論自由、隱私權及數位安全的重要性，因而決定將之免費釋出。他表示，洋蔥瀏覽器的費用雖然很低，但仍然可能阻礙它的普及，因為某些地區用戶的支付方式不為蘋果App Store接受，讓這些飽受數位壓迫地區的人民無法獲得免於言論審查的自由。



在公開釋出後，Tigas也設立贊助網頁，以接受贊助模式支援這個瀏覽器app的開發。去年他在另一個Tor瀏覽器Orbot and Orfox背後組織的Guardian專案贊助下，為洋蔥瀏覽器重寫新UI並加入obfs4proxy通訊埠。目前App Store上供免費下載版本為1.7.2版。