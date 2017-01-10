分散式安全服務供應商Sucuri近日公布了去年第三季的內容管理系統（Content Management System，CMS）被駭網站報告，不意外地，前三大受駭系統與受歡迎程度一致，依序是WordPress、Joomla! 與Magento，且WordPress就佔了74%，且不論是哪種平台，皆有超過一半的受駭者是採用舊系統。

Sucuri分析了在該季遭到駭客入侵的7937個CMS網站，顯示當中有74%的被駭網站採用WordPress，17%採用Joomla!，另有6%採用Magento。（被駭網站使用的不同CMS平台統計如下，來源：Sucuri）

Sucuri強調，受駭數量與平台的安全性並無太大的關聯，大多數網站的受駭原因並非來自於CMS系統本身的安全性，而通常是來自於不當的部署、配置與維護。

例如有61%的WordPress網站在被入侵的當下採用的是有漏洞的老舊版本（如下），被駭的Joomla! 網站也有84%是採用舊版本，遭駭的Magento網站則有94%是舊版。

其中，Magento為主要的電子商務平台之一，因而更容易成為駭客的攻擊目標，也必須更留意該平台的系統維護，或是外掛與模組的更新。

受駭的WordPress網站有18%與過時的外掛程式有關，主要為TimThumb、Revslider與Gravity Forms（如下），而且，這三大外掛程式的最新版至少都在一年前就發表，其中TimThumb的最新版更是在2011年就現身了，卻仍榮居榜首，明顯透露了網站的維護不足。