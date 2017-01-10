電子競技娛樂協會（E-Sports Entertainment Association，ESEA）在去年12月底遭到駭客入侵，因拒絕支付駭客所提出的贖金，使得駭客於本周日（1/8）對外釋出了ESEA的150萬名用戶資料。

根據ESEA的描述，駭客是在去年的12月27日透過抓漏獎勵專案與該組織聯繫，宣稱已取得該組織的使用者資料並向其勒索10萬美元，否則就要出售或公開相關資料。ESEA於隨後兩天確認被攻陷的系統，把它隔離以進行修補，在持續與駭客周旋的同時亦與第三方的法律顧問及安全專家合作，試圖釐清受災範圍及對用戶所造成的潛在影響。

ESEA在12月30日開始通知受到波及的用戶，要求他們重設密碼，也知會了美國聯邦調查局（FBI）。

由於ESEA並未交付贖金，使得駭客將所竊取的用戶資料透過LeakedSource公布，內含150萬名用戶個資，包含使用者的真實姓名、帳號名稱、採用雜湊密碼、電子郵件帳號、生日、電話、Steam ID、Xbox ID與PSN ID等。

資安專家警告，即使使用者的密碼受到加密保護，但駭客仍然可藉由詳細的個人資料展開各式攻擊，例如網釣攻擊，特別是ESEA所提供用戶填寫的欄位超過了90個。