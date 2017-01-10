騰訊旗下的通訊服務「微信」（WeChat）於本周一（1/9）正式推出了微信小程序（Mini Programs）服務。

騰訊副總裁暨微信創始人張小龍這一年來已多次對外公開說明小程序的概念，他認為市場上應有一種比行動程式（app）更靈活也更唾手可得的應用型態，它不需要安裝、隨手可得、用完即走，也無需卸載。而此一藉由微信展開的小程序機制便在本周一上線了。

張小龍在宣布小程序上線時，張貼了蘋果首次發表iPhone時的照片，那是2007年的1月9日，外界解讀這是張小龍以小程序向蘋果創辦人Steve Jobs致敬，用來慶祝iPhone的十周年紀念日，也期望小程序成為如同iPhone般的革命性產品。

要使用小程序必須先升級Android與iOS平台上的微信，之後有5種方式可以取得小程序，一是離線的二維條碼掃描，二是微信上的搜尋功能，三是設定公眾號與小程序的關聯性，四是藉由好友的推薦取得小程序，五是在使用過任何的小程序之後，微信用戶即可在程式中發現「小程序」標籤，存取曾使用過的小程序。

微信並未替小程序設計單一的入口，允許它們散落在各地，但中國新創團隊愛范兒很快地就替小程序建立了專用的「知曉程序」網站 ，內含相關的文章、論壇，以及小程序商店，並已蒐羅眾多的小程序，目前包括摩拜單車、滴滴出行、貓眼電影、京東購物與攜程網等皆已開發了連結自家服務的小程序。