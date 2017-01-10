於2011年設立的網頁版專案管理工具Trello在本周一（1/9）宣布將以總價約4.25億美元出售給澳洲的協作軟體開發業者Atlassian。加入Atlassian之後的Trello仍會保留獨立服務，也計畫把Trello技術整合到Atlassian的各種產品中。

Trello是以工作任務項目為主軸的專案管理工具，利用白板與便利貼的概念提供即時協作能力，其應用案例從家族規畫出遊行程到大型企業的團隊協作。除了具備基本功能的免費版之外，也在2013年推出企業等級的付費服務，迄今全球用戶數已超過1900萬。

至於Atlassian則是位於澳洲的協作軟體開發商，旗下的協作工具涵蓋了專案追蹤、內容建立與分享、即時通訊，以及各種服務管理產品，知名客戶包括花旗集團、eBay、BMW與NASA等，全球客戶數超過6.5萬家。

Atlassian說明，Trello為全球成長最快的雲端協作服務之一，光是去年的註冊用戶就成長了一倍，它展示了新一代的團隊生產力，可媲美微軟Excel對前一代個人生產力的貢獻。此外，Trello簡單易用的特性讓它的全球用戶中有超過一半使用非技術功能，跨越了辦公室的藩籬，不但支援專業專案，亦成為個人的管理與協作工具。

在雙方完成併購之後，Trello仍將維持其獨立服務，同時著手把Trello應用嵌入Atlassian的各式產品中，從專案追蹤軟體JIRA、內容管理產品Confluence到通訊產品HipChat等。

Atlassian將以3.6億美元的現金及價值約0.65億美元的股票買下Trello，預計於今年第一季完成交易。