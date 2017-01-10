Yahoo宣佈，執行長Marissa Mayer將辭去董事一職，而未包含在合併案的原公司業務將改名為Altaba。



去年中 Verizon宣佈以48.3億美元收購網路巨人Yahoo的主要品牌、網路營運業務、招牌的紫色、附隨於Yahoo的驚嘆號及核心專利，而不包含Yahoo日本及持有阿里巴巴的股權。這項報告也顯示交易案可能接近完成。



根據Yahoo向美國證管會提交的報告，在收購完成後，Yahoo日本及持有阿里巴巴的股權組成的業務將改名為Altaba。董事會成員縮減為5人，其餘董事包括執行長Marissa Mayer、Yahoo創辦人之一David Filo及Eddy Hartenstein、Richard Hill、Jane Shaw、Maynard Webb等將辭去董事職位。報告聲明，他們此舉並非出於不同意公司的營運、政策和作法。



不過該報告並未指出Mayer是否也將離開Verizon。Mayer在合併案公佈時曾公開表明她「哪裏也不會去」。媒體報導，若果真如此，她可以因此獲得5500萬美元。



剩下的5名董事為Eric Brandt、Tor Braham、Catherine Friedman、Thomas McInerney與Jeffrey Smith，其中Brandt將出任Altaba董事長。上述人事決定也於1月9日正式生效。



同時報告也指出收購案的可能風險，包括在2016年9月22日及12月14日揭露的大規模資料外洩事件讓Verizon主張或威脅要取消收購，或是重新講價。Yahoo分別遭到兩次駭客入侵，導致超過5億及10億筆的用戶資料外洩。當時一度有傳言Verizon有意打退堂鼓，以及要求Yahoo降價10億美元。