在包括總部所在地舊金山在內許多城市所屬國家面臨嚴峻法規挑戰的共乘服務App業者Uber推出Uber Movement服務，向第三方人士公開其旅程資料，希望拉近與都市計畫主要負責人—政府機關的關係。

Uber表示，一直以來該公司都持續收到來自政府、都市規劃專家等第三方洽詢釋出資料的徵詢，該公司決定將搭乘者與配合司機的GPS位置相關資料，在不損害其隱私的狀況下，對外公布，以協助都市規劃專家等第三方進行提升相關運輸效率的相關研究與政策擬定。

Uber將率先公布馬尼拉、雪梨與華盛頓三個城市的相關交通資料，並預計在未來數周內，陸續公開更多城市的相關資料。

新設立的Uber Movement網站提供需要使用相關資料人士的申請，並透過創用CC的「姓名標示-非商業性授權」規範授權第三方使用，使用者得以重製、散布、傳輸以及修改著作，但不得為商業性目的之使用，同時必須依照Uber指定的方式表彰其姓名。

Uber強調，保護駕駛與搭乘者的隱私是該公司第一要務，因此所有公開的資料將會經匿名化與集中化處理，讓個人資料無法被辨識。

儘管Uber此舉被認為是在與多國政府形成對立關係下的一個善意舉動，但其公布的資料顯然與許多政府、執法單位希望Uber公開的資料仍有一段距離。舉例來說，個別行程細節便不會被公開，此外，執法單位一直以來希望Uber提供駕駛是否非法在管制區(如機場)載客，或有無違反當地對駕駛工作時間上限的相關規定等，都被Uber以可能危害用戶隱私為由，不在公開之列。

Uber公布相關資料被認為有助於進行相關都市交通規畫研究之用，例如美國麻省理工學院日前便公布一項研究，透過Uber提供的搭車資料庫，模擬出在美國紐約市，可以透過3000輛採共乘模式叫車服務的汽車，便能夠等同於現今紐約逾1.3萬輛計程車所能滿足運輸需求的98%。