在智慧型手機市場僅次於三星與蘋果的華為，今年CES宣佈旗艦手機Mate 9將支援Google最新VR平台Daydream，以及亞馬遜（Amazon）的語音助理Alexa，擴大旗下智慧型手機應用。

華為去年11月在台發表旗艦手機Mate 9與Mate 9 Pro，今年CES宣佈Mate 9即將進入美國市場，並趁著國際消費電子展的機會，宣佈Mate 9將搭載Google最新VR平台Daydream及Amazon Alexa人工智慧語音助理，售價為599.99美元。

在虛擬實境（VR）部份，Mate 9 Pro及保時捷設計版本的Mate 9將支援Google Daydream，可搭配Daydream View頭戴裝置，提供使用者虛擬實境體驗；華為未來還會支援Google Tango專案，讓手機具備領域學習、運動追踨、深度感知等技術，可感應使用者與週遭環境互動，具備AR擴增實境功能。

不只是華為，未來將看到市場上更多手機支援Google Daydream，例如國內的華碩也在今年CES發表ZenFone VR，除了支援Daydream外，該手機還內建三鏡頭支援Tango專案，以感測、追踨、學習使用者與環境的互動，提供AR擴增實境體驗。未來其他加入Daydream支援的手機還包括三星、HTC、小米、LG、中興等等。

除了支援Daydream，華為也和Amazon合作，讓原本在亞馬遜智慧喇叭Amazon Echo產品內建的Amazon Alexa語音助理功能也登上手機，使用者只要對著手機呼叫Alexa，就能遙控家中的智慧家電或是線上叫車。

去年11月一份市場調查指出Amazon Echo在美國賣出510萬，使得Alexa在人工智慧語音助理市場聲勢大漲，Amazon積極推展Alexa第三方應用整合，今年CES不少業者推出支援Alexa產品，除了華為手機，福特汽車也宣佈將支援Alexa，LG的家居機器人Hub Robot也支援Alexa，可以語音命令機器人遙控家中烘衣機、冰箱。