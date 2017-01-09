甫於去年底取得Nokia品牌授權的芬蘭業者HMD Global本周日（1/8）正式於中國市場推出首款Nokia手機—Nokia 6，讓Nokia品牌重見天日。Nokia 6將由京東商城（JD.com）獨家於中國市場銷售，售價為1699元人民幣（約8000元新台幣）。

HMD Global與鴻海旗下的子公司富智康（FIH Mobile）先是在去年5月以3.5億美元買下微軟的入門級功能性手機資產，富智康還取得了微軟位於越南的生產設備，去年12月HMD Global再從Nokia手上拿到10年的Nokia品牌授權，計畫生產功能性手機，以及基於Android平台的智慧型手機與平板電腦。

Nokia 6是HMD Global所推出的第一款手機，外傳是由富智康生產，雙方雖未公開證實，但以HMD Global與富智康的合作關係來看也是理所當然。

Nokia 6執行Android 7.0（Nougat）平台，採用解析度為1080x1920畫素的5.5吋螢幕，內建8核心的高通Snapdragon 430處理器與4GB的記憶體，配備800萬/1600萬畫素的前/後相機，僅有64GB一種儲存規格，但可藉由microSD卡擴充至128GB，並有雙SIM卡設計，支援藍牙與3/4G，也有指南針、距離感測器、環境光、加速計及陀螺儀等感應器。

HMD Global說明，決定在中國推出首款Nokia智慧型手機是為了迎合全球不同市場消費者的需求，去年中國的智慧型手機用戶數已高達5.52億，預計今年將增加至5.93億，且中國消費者對手機設計與品質的重視也讓中國成為一個重要的策略性市場。

HMD Global執行長Arto Nummela表示，該公司的目標是在每一個市場提供各種價位的產品，Nokia 6於中國的上市只是個起點，期待今年上半年看到更多的產品出爐。

Nokia 6計畫在今年初於京東商城上獨家銷售，HMD Global並未提及是否將Nokia 6銷售至其他市場。