非營利組織「網路檔案館」（Internet Archive）在上周建立了《川普檔案》（Trump Archive），內含超過700個有關美國新任總統川普（Donald Trump）從2009年迄今的電視演講、受訪、辯論與新聞廣播內容，目前影片總長度超過520小時，且正陸續增加中。

雖然Internet Archive收錄且建立了有關網頁、音樂、動態圖像、書籍、甚至是遊戲等永久性的免費資料庫，但這卻是該組織第一次建立美國政治人物的檔案。Internet Archive表示，他們正在考慮是否以《川普檔案》模式作為未來建立其他政府官員檔案的參考，像是川普所提名的各聯邦機構的負責人，或是各黨派的知名成員，以及最高法院的提名人等。

《川普檔案》所蒐集的內容是從2009年12月迄今，川普在電視上的各種表現，總計有超過520小時的影片，另在影片中涉及諸如移民、稅賦、希拉蕊及健康照護等爭議性議題的500種說法已經FactCheck.org、PolitiFact與華盛頓郵報Fact Checker等公信力組織查核過。

Internet Archive也歡迎記者、研究人員、維基百科撰稿人及大眾引用或比對川普在影片中的各種說法，擴大《川普檔案》的應用。

目前Internet Archive是以人力蒐集所有的影片，但鼓勵研究人員參與，以協助導入人工智慧技術，加快《川普檔案》的擴編速度，同時也可增進使用者的搜尋效率。

1996年成立的Internet Archive是以「讓全球都能存取知識」為宗旨，認為網路比大家所以為的還要脆弱許多，不論是媒體、企業或組織都有可能異動或結束經營，經常流失有用的資訊，因此戮力於保存重要的網路內容。