Google近日自Chrome Web Store中移除了隱私保護暨廣告封鎖程式AdNauseam，還將它列為惡意程式，疑似因為AdNauseam會自動點選所有廣告，危及Google的廣告業務。

AdNauseam為一以研究為基礎的隱私工具，已透過GitHub開源，且支援Chrome、Firefox及Opera等瀏覽器。根據AdNauseam專案的說明，它與廣告封鎖程式Ad Block Plus合作，悄悄地點選所有被封鎖的廣告，以模糊使用者的瀏覽資料，同時保障使用者不被廣告網路追蹤。

從2014年推出迄今，約有數萬名使用者於瀏覽器中安裝了AdNauseam。AdNauseam指出，Google在未告知的情況下即於Chrome Web Store上移除了AdNauseam，而且也不准使用者手動安裝及更新AdNauseam，當去信詢問Google時，Google僅回應「擴充程式應有清楚明白的單一目的...」，並沒有提供詳細的原因。

AdNauseam說，該程式的目的很明確，就是為了對抗廣告網路的大規模監控行為，此一目的也許與Google的核心商業模式互斥，然而，Chrome Web Store的服務條款並未要求程式必須支持Google的商業模式。

總之，為了符合Google的要求，AdNauseam重新提交了程式，並把「封鎖惡意程式」（Block Malware）功能的文字改為「封鎖惡意廣告」（Block Malicious Ads），但用來保障使用者隱私的隱藏、封鎖及點擊廣告等功能依舊如故。

AdNauseam還批評Google不應在未事先通知或警告的情況下將程式下架，導致使用者無法存取程式資料，現在受害的是隱私工具，未來可能是相簿或密碼管理工具。

目前只有Chrome Web Store中的AdNauseam被移除了，在Firefox與Opera上的AdNauseam程式仍然健在。