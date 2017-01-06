美國情報單位主管5日在國會作證，說明關於海外資安威脅相關議題，官員表示，至少有30個國家正在研發網路作戰能力，因為能夠透過傳統軍事攻擊以外的方法，達到破壞美國基礎建設與資訊網路的作戰目的。

相關資訊來自美國國家安全總監James Clapper、國防情報秘書長Marcel Lettre，以及國家安全局暨美國網路安全總指揮官Mike Rogers上將等人的聯合聲明，該聲明是為了因應美國參議院軍事委員會所舉辦的聽證會所準備。

該聲明指出，保護重要的能源、財政、生產製造、運輸、通訊與醫療等系統，將會是未來變得日益複雜、挑戰的國家安全問題。該聲明亦表示，具備相近網路作戰能力的國家將會更傾向於採取先發制人的攻擊傾向，以獲取作戰優勢，提醒與傳統國際衝突不同模式的可能發展。

該聽證會是由於美國總統大選疑似遭到俄羅斯以網路攻擊方式干擾，由國會主動舉行。儘管總統當選人Donald Trump多次懷疑俄羅斯是否真的透過網路攻擊擾亂大選，不過情報單位主管在聯合聲明中明確表示俄羅斯是具備完整網路戰能力的國家，並且對美國政府、軍隊、民主制度、商業、基礎建設與重要資源網路具備重大威脅，稱其攻擊能力與首發都高度精進，並且早已瞄準美國政府組織、重大建設、智庫單位、大學院校、政治團體與企業等發動目標是釣魚等攻擊。

該報告亦提醒，中國亦是持續對美發動網路間諜戰的國家，同時針對中國當局認為有損該國內部穩定發展的對象持續發動網路攻擊。該報告警告，未來5年內，相關技術進展將會加速虛實整合，同時增加各種新的安全威脅。