不久後臺北市民停車繳費將有新選擇。臺北市今年計畫打造一個能整合公共收費與第3方支付的政府金流支付平臺，能讓民眾除了到實體超商門市繳費外，也能採用行動支付方式付款，利用手機App就能線上繳費，即使繳帳單遺失也能繳。臺北市初期將與國內8家支付和銀行業者合作，預計今年3月正式推出上線。這也將是臺北市首創專為公共收費所用的政府行動支付平臺。

臺北市將推出政府金流支付平臺

這個北市公共費用金流支付平臺，是由臺北市資訊局去年中開始進行的智慧支付平臺pay.taipei計畫，從去年中開始建置至今即將完成服務測試。臺北市表示，未來服務上線後，初期試辦會先以目前政府收取公共費用排名前3大的繳費項目為主，分別是公共停車費、水費和北市聯合醫院的看診費用，而北市首批合作的國內8家支付業者，包括了台新銀行、玉山銀行、橘子支、拍付錢包、街口支付、歐付寶、臺灣支付，以及愛貝錢包。

負責這項智慧支付計畫的臺北市政府資訊局綜合企劃組組長吳逸駿表示，這個市府智慧支付服務，主要是能提供市民另一個方便繳費的新管道。尤其目前政府公共費用收取以公共停車為大宗。吳逸駿表示，一般民眾停完車收到停車繳費單後，現在大多只能到超商門市櫃檯來繳款，若是因事擔擱或單據不小心遺失了，也容易造成民眾久而積欠費用未繳，未來透過這項支付機制，民眾除了可以自行到超商繳外，也能直接利用App來付款，即使不用拿單子也能繳，甚至平時也能查看自己是否有費用要繳納，避免帳單遺漏忘了繳。

服務上線後，作法上，民眾繳費時只須透過他們提供的一個市府金流支付的App，選好有與政府合作的支付業者後，就能完成線上繳費。這個App的登入方式也將綁定民眾在臺北市申請的網路市民身份資料，除了能利用手機App來繳你的停車費、水費和看診費外，未來也能用網站方式登入平臺來付款。

這套支付服務除了便民外，對負責收費的市府局處單位也將提供統一管道，不用分別和支付業者洽談。吳逸駿表示，初期將會以公共停車、水費和特定醫院看診費這3項支付項目為主，未來將視推行情況考慮新增其他支付項目，如地政規費等。至於交通罰單部分，他表示，因需要更多跨政府單位協調，因此暫時還不考慮納入。

吳逸駿表示，改用行動支付來提供民眾繳費，也將幫政府省下不少錢。吳逸駿說，民眾拿帳單到超商繳費通常會內含一筆付給代收業者的小額手續費，若以40元的停車費用來計算。他說，政府每收一筆停車費拿到的錢只有36.5元，剩下的3.5元則是超商收取的手續費。他也以2015全年市府向民眾收取公共費用負擔的手續費為例，北市整年支出的手續費用高達1.37億元，這些錢全部都是付給代收業者的費用。

未來民眾改用行動支付方式來繳款後，吳逸駿表示，將大幅降低市府支出的手續費，以停車費來舉例，從原先收取手續費的超商變成支付業者後，政府負擔的每筆手續費將從3.5元降到0.04元，若以1年有一萬筆改用支付來繳，原本政府需負擔的手續費一共要35,000元，改成支付付款後，只須付給支付業者400元，替政府大省超過9成手續費，也有助增加市府公共費用的稅收。

除了打造北市金流支付平臺外，臺北市資訊局今年上半年也將主辦多場活動競賽，市府AI聊天機器人選拔賽是其中一項。臺北市也表示，參賽者將可以使用他們已經開放釋出的政府常見問答集資料，來開發出能替政府回答民眾提出問題的AI聊天機器人。未來臺北市也有意與最後票選優勝的團隊合作，將AI聊天機器人開發成可以為市民服務的政府AI語音客服。

另外去年8月臺北市才完成利用無人機建立都市災害通訊備援的實地演練，今年3月臺北市也計畫擴大規模舉行演練，將與包括消防局在內的北市各局處聯合舉行無人機救災演習，地點將選在士林地區。臺北市今年上半也打算將無人機救災過程SOP開源，並利用GitHub平臺釋出，包括了可支援哪些用於救災用途的無人機機型、Wi-Fi基地臺設備規格、現場組裝步驟教學，以及無人機通訊網路串聯方式等。