三星電子（Samsung Electronics）於本周三（1/4）發表了首批內建Google Play Store的Chromebook— Samsung Chromebook Plus與Chromebook Pro，它們既是筆電也是平板電腦，配備了可360度旋轉的觸控螢幕，隨時可變身為Android平板電腦，執行各種Android程式。

除了內建Google Play Store之外，這兩款Chromebook也都隨機附有觸控筆，0.7mm的筆尖與壓力感測功能讓它能在觸控螢幕上精準地描繪 。

Chromebook Plus與Chromebook Pro都採用12.3吋的螢幕，螢幕解析度為2400x1600，內建32GB的儲存空間與4GB記憶體，擁有兩個USB-C連結埠，重量皆為1.08公斤，主要的差別在於所搭載的處理器不同，其中，Chromebook Plus搭載基於ARM架構的OP1處理器，Chromebook Pro則是搭載Intel的Core M3處理器，前者預計於今年2月上市，售價為449美元，後者將於春天上市，售價未定。

Google是在去年5月宣布要將Google Play Store延伸到Chromebook上，而Chromebook Plus與Chromebook Pro即是首批實現此一願景的裝置。

Google表示，這兩款Chromebook一開始就是為了Android程式而設計，亦具備了Chromebook既有的功能，包含自動更新及內建防毒機制等，且不論是離線或在線都能同時執行多個程式。