重點新聞（12月24日-01月06日）

澳洲新創用區塊鏈降低當地小麥農夫的交易風險

由澳洲新創Full Profile領軍的公司AgriDigital宣布，他們在12月初利用Ethereum（以太坊）的私有鏈功能，完成實體農產品的即時清算。這筆利用區塊鏈完成的交易，替一位在南威爾斯州的小麥種植者David Whillock銷售了23公噸的小麥，給同樣位在南威爾斯州的國際出口商Fletcher。

根據維多利亞農民聯合穀物集團（Victorian Farmers Federation Grains Group）的數據顯示，2014年因為糧食交易失敗的金額損失高達5千萬美元。Full Profile的共同創辦人Emma Weston表示，專營榖物銷售的區塊鏈需清楚標示金融的功能，可告知麥農買家的支付能力，以減低交易失敗的風險，種植農夫也可以清楚知道支付會如期進行。「利用新科技，我們可以降低雙方的風險，並提升買賣方的信心。」Emma Weston說道。

杜拜移民署求助區塊鏈新創防堵非法移民

由政府作後盾的杜拜未來加速器（The Dubai Future Accelerator），在第二輪計畫將在2月12日展開之際，杜拜移民署（GDRFA）公開向區塊鏈新創喊話，希望可以利用人工智慧等技術來改善護照的發送流程，更要用區塊鏈技術，把杜拜的非法居留率降低至一半。

除了移民署之外，杜拜的其他政府部門也都在試圖利用加速器來延攬區塊鏈新創，不少需求看起來是已經公開的區塊鏈應用案例。例如杜拜的經濟發展部希望利用自動化的系統，來改善接受、更新以及交易許可的處理過程。杜拜衛生局也提出，希望可以利用區塊鏈改善醫療數據的病患資料管理，將效率提升到10倍以上。杜拜未來基金會（Dubai Future Foundation）執行長Saif Al-Aleeli表示，要把全球頂尖新創都聚集到杜拜，加速器會提供他們一個實踐創意想法的場域。

瑞士最大電信商加入Hyperledger，全力發展區塊鏈

瑞士電信（Swisscom）隸屬於瑞士政府，是瑞士最大的電信供應商。其在12月下旬時宣布，投入Linux基金會底下的開源區塊鏈專案Hyperledger，共同鑽研區塊鏈的底層技術。Swisscom也是瑞士第一家成為Hyperledger成員的公司。對此，Swisscom表示，除了貢獻數位銀行的專家、自家的經驗給Hyperledger外，更要與各個會員交換經驗，並擬定更長遠的計畫，目標是成為瑞士在區塊鏈研究的領頭羊。

Swisscom表示，他們從2015年就在研究區塊鏈，並且跟大型銀行共同研發紅利積點的雛型。也跟盧塞恩應用科學與藝術大學合作科技與創新委員會（KTI）的專案，利用區塊鏈作為線下交易的平臺，目前更著眼於智能合約平臺的建立。「瑞士可以用區塊鏈來促進數位經濟的發展，而且擔任一個先趨的角色。我們希望可以提供專家的經驗以及應用的技術到市場中。」Swisscom的金融科技群聚的副總裁Johannes Höhener說道。

圖片來源：Swisscom

法國巴黎銀行宣稱替客戶完成一筆即時的跨國交易

法國巴黎銀行（BNP Paribas）宣布，他們的區塊鏈服務最近完成了一項即時的區塊鏈交易。此次交易的雙方分別是義大利的運動品收藏銷售商Panini集團以及一家澳洲的包裝公司Amcor。法國巴黎銀行強調，這筆交易清算過程僅花了數分鐘就完成，而且還在德國、荷蘭以及英國的分行裡進行了幣值的轉換，用以加速清算。

Panini集團的財務長FabrizioMasinelli表示，這次的概念性驗證（POC）顯示了科技可以如何解決每天都要面臨的交易效率問題。此次交易是在去年稍早釋出的，名為「Cash Without Borders」的POC下進行，但是法國巴黎銀行並未釋出交易規模、金額等相關細節。

南韓央行提出超級結點，來保護區塊鏈的隱私性

南韓央行最近發布一份分散式帳本的研究報告「分散式帳本技術現況及關鍵」，詳述了阻礙分散式帳本發展的政策問題。同時，該報告也點出四項南韓央行建議的分散式帳本的應用規劃。特別的是，南韓央行提出設立超級結點（Supernode）或者中央管理者，來保護區塊鏈上的交易資訊，以監管隱私。超級結點更要負責發行貨幣、和授權參與者進入分散式帳本。

2016年12月初，27家金融公司成立韓國區塊鏈聯盟，韓國更舉辦了比特幣、區塊鏈的相關討論會。該份報告釋出後，更顯示出南韓政府對區塊鏈技術的支持，他們預估，區塊鏈會替銀行省下16%的總支出成本，約1千億韓幣。

Hyperledger年末持續擴大，新增8成員

開源區塊鏈專案Hyperledger宣布新增8成員，成員背景一樣十分多元，除了前述的瑞士電信（Swisscom）外，還有風險管理的新創Factom、CA科技、醫療區塊鏈新創Hashed Health、韓國公司Koscom、供應鏈開發者LedgerDomain、電子貨幣Lykke以及身分驗證公司Sovrin Foundation。

短短一年內，Linux基金會旗下Hyperledger專案從0個成員增長至100個，Hyperledger執行總監Brian Behlendorf表示，2016年是探索的一年，主要有關研發、雛形設計，2017年將有更多區塊鏈的生產實例。

美國房地產區塊鏈業者催生區塊鏈實例，加入英國哥大研究團隊

房地產區塊鏈平臺UBITQUITY宣布加入英國哥倫比亞大學的區塊鏈研究團隊，跟前世界銀行（World Bank）的資深公共部門專家Victoria Lemieux以及她的團隊共同合作，希望可以催生更多房地產利用區塊鏈記錄的更多實例，最終達成縣市等級的範圍記錄。

UBITQUITY在去年6月份時，就在區塊鏈上記錄了一筆房地產轉讓。共同創辦人Nathan Wosnack表示，未來他們會使用Rootstock（RSK）平臺來整合智能合約。

金融科技近期新聞

※2017年比特幣價格飆漲，衝破1千美元

※福斯汽車收購PayByPhone，拓展行動支付市場

※美國道富銀行測試在證券借貸領域應用區塊鏈

※印度Yes Bank利用Hyperledger技術提供電子製造商Bajaj供應鏈金融解方