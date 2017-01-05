福特（Ford）將和Amazon合作，讓語音助理Alexa登上汽車，未來駕駛開車時就能呼叫Alexa幫忙查詢目的地天氣、尋找附近的餐廳，在家中也能請Alexa遙控發動或關閉汽車引擎。

福特表示，這是業界第一個車用Alexa語音服務，結合福特暨有的Sync聲控功能，車主將可在駕駛時使用Alexa語音助理，在家中也能經由Alexa遙控啟動或關閉福特油電或電動車的引擎、解鎖車門。

福特將分兩階段讓Alexa上車，首先是在這個月，讓車主可透過家中的Amazon Echo、Echo Dot、Amazon Tap裝置呼叫Alexa，遙控車上的功能，例如聲控開啟或關閉引擎、上鎖或解鎖車門、檢視油量、里程數或剩餘電量等等。

第二階段是在夏天，讓車主在開車時呼叫Alexa，福特車主只要按下方向盤上的聲控功能，接著說出「Alexa」，就可以要求Alexa幫你播放車內音樂、新聞，目的地天氣，搜尋目的地並直接加入導航系統，或是將特定的商品加入Amazon購物清單。

福特指出目前正由員工進行測試，不只可透過Alexa聲控車內功能，讓駕駛專注於開車，透過車聯網還能聲控遙控車主家中的智慧家電，例如在開車快到家時，請Alexa幫你遙控開啟車庫門，或是家中的照明、空調等等。

Amazon積極佈局智慧語音助理市場，透過開放策略讓更多智慧裝置得以支援Alexa，今年CES已有不少業者推出支援Alexa的產品，除了福特外，LG也發表居家機器人Hub Robot，讓使用者透過Alexa向機器人發出命令，遙控烘衣機、冰箱等智慧家電。