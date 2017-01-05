不讓高通（Qualcomm）專美於前，英特爾（Intel）在本周發表了該公司首款5G數據機，且可同時支援sub-6 GHz與28GHz毫米波（mmWave）兩個頻段。

根據國際電信標準制定組織3GPP的規畫，5G的各種技術標準要到明年中才會底定，不論是高通或英特爾搶先發表5G數據機的目的都是為了方便客戶提早部署。事實上，包括韓國電信業者Korea Telecom與美國電信業者Verizon皆已測試部署5G網路，至於大多數的電信業者則計畫要到2020年才會推出5G服務。

5G可望帶來無縫的連結能力與大量的運算能力，還讓任何人、任何連網裝置或產業皆能快速地存取雲端資源。英特爾宣稱該公司的5G數據機是全球首個同時支援sub-6 GHz與mmWave頻段的單一晶片，而且具備5G的關鍵功能，包括超過5Gbps的傳輸速率、數百MHz的聚合頻寬與超低延遲等，亦相容於各產業論壇的5G規格，可應用在汽車、家用寬頻及行動裝置等領域的早期5G部署。

至於高通的5G數據機雖然先行鎖定mmWave，但該公司同時也在發展基於sub-6 GHz的5G技術與平台。

不論是高通或英特爾的5G數據機都預計於今年下半年開始送樣。