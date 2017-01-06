臺灣出現全球第一個運動區塊鏈BraveLog，讓鐵人三項的素人參賽者，也可以有職業級的運動記錄，而且在1月7、8日的Garmin LAVA屏東大鵬灣鐵人三項活動將正式商轉，記錄近兩千位參賽者的晶片數據，包含：時間、配速、組排名、天氣狀況等資訊，更具有Live功能，參賽者的親友都可以登入BraveLog即時觀賽。BraveLog不僅是臺灣首個區塊鏈商轉項目，更是全球第一個運動區塊鏈。

「參賽者不僅在乎健康，也在乎成績。BraveLog會把所有跑過的數據都記錄在上面，還可以跟家人朋友分享。」臺灣鐵人三項公司董事長林澤浩表示，透過區塊鏈技術，讓賽事被記錄得更完整，創造出不一樣的成果與火花。

BraveLog由富邦金控投資並促成，採用AMIS帳聯網自主開發的區塊鏈架構和工研院開發的前臺，並將鐵人三項提供的數據寫入微軟Azure雲端平臺上。而這個共享的、不可竄改記錄的帳本，也完全顛覆過去的鐵人三項賽事的紀錄方式。

顛覆傳統鐵人三項記錄方式，用區塊鏈特性達成具公信力、可共享的個人賽事履歷

一般鐵人三項的參賽者，若參加多場賽事，成績的紀錄會分散在各個主辦單位的系統上。而且參加國際賽事，更要人工填寫資料，既麻煩也不具任何公信力。而BraveLog的運作，由鐵人三項公司蒐集並記錄參賽者資料，再將資訊寫入AMIS的區塊鏈。這份寫在區塊鏈上的紀錄，因為具不可竄改的特性，因此可提供給參賽者，作為終生的成績證明，也凸顯了BraveLog所具備的公信力。

更重要的是，鐵人三項包含了游泳、腳踏車以及跑步，比賽時間可從1個多小時到長達17小時，而且天氣狀況也扮演一個影響比賽結果的關鍵因素。BraveLog將參賽者的晶片數據一一記錄，包含時間、配速、組排名、總排名、天氣...等，完整建立比賽當天的數據與情境。以參賽者為核心進行開發，參賽者的親友也可以登入BraveLog關注即時的資訊。

臺灣鐵人三項公司表示，BraveLog的主要使用者是素人參賽者。縱使國際上有「國際鐵人三項聯盟（International Triathlon Union，ITU）」作為一個具有公信力的職業排名榜，但ITU是以亞奧運、國家代表隊的選手為主，對一般素人參賽者來說，有一份可跟職業選手一樣的終身賽事履歷，可以更了解自己在運動上的潛能，並且有更好的歷程控管。

「區塊鏈就是一個可控可管的網路，他可以跟其他區塊鏈串起來，之後可以跨領域、跨國界，甚至是跨應用，激發很多新的商機。」AMIS帳聯網公司的執行長劉世偉表示，參賽者未來就可以帶著BraveLog的紀錄，參與國際的賽事，而不需要再自己重整資料。他也透露，BraveLog可以跟富邦壽險的保單機制合作，拓展到醫療病例等領域。

介面精簡，人人都可以上BraveLog查詢比賽記錄

工研院專案經理張中一展示了BrvaeLog的介面以及使用方式。

[登入頁面] 輸入參賽者姓名並輸入驗證馬就可以登入

在網址列上輸入Bravelog.cn，就可以進入登入頁面。劉世偉表示，目前BraveLog還只是支援Ｗeb系統，要放上手機的App Store還需要一點時間，之後會開始有更多跨載具存取的功能。

[登入後]

登入後可以看到參賽者的3項資訊:「即將出席的賽事」包含了時間、地點、組別以及參加項目等，都會顯示在頁面上。另外兩項則是「最近的歷史成績」以及「生涯最佳成績」。

[更多資訊]

每一場賽事都有詳細的紀錄，包括參賽者的組別、隊伍、當天賽況、多少人參與及缺席、排名、所花時間...等，參賽者每經過一個點都會記錄他的時間、配速與狀況。

BraveLog在1月7、8日將在大鵬灣賽事正式啟用，有接近兩千位參賽者的賽事狀況將被記錄在BraveLog上，這也是臺灣第一個商轉的區塊鏈應用。

臺灣鐵人三項公司表示，鐵人三項的全球產值超過60億美元，BraveLog未來會整合更多功能，包含報名、支付，甚至是觀光訂票、飯店等，都可以利用這個系統繼續延伸。

富邦金控創新科技辦公室副總經理李相臣表示，「BraveLog是一個運動、金融與科技的完美結合。」他也透露，3月份富邦金控也會宣布一個利用區塊鏈的公益平臺。他強調富邦已經在區塊鏈上蓄勢待發，只是由於合規問題而有所保留。有BraveLog開出2017年的第一槍，可預期今年區塊鏈將持續火熱，有更多跨產業的應用。