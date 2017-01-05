硬體業者將產品的功能操控權，透過釋出軟體開發套件(SDK)，讓產業生態系也能開發出更多跨裝置跨產業整合應用，在個人電腦、智慧型手機領域早已是成功多年的模式，如今有情趣用品業者打算為產品釋出SDK，希望讓情趣用品的應用，也能充滿更多可能「性」。

生產可編程按摩棒的情趣用品業者OhMiBod表示 ，將在今年春季正式對外釋出其可透過智慧型手機遙控的按摩棒產品線blueMotion的SDK，讓外部開發者能夠將該情趣產品與其他應用整合，SDK已經接近完成，該公司預計將伴隨該產品改採BLE 4.0低耗能藍牙晶片組的同時，正式釋出SDK。

該公司創辦人Suki Dunham表示，釋出情趣用品的SDK對該產品來說是十分重要的進展，並稱此舉是業界首創，該公司希望透過與開發社群的連結 ，為產品引入更多新創意，同時促進健康的伴侶關係。該公司預期，如Tinder、Grindr等約會交友App，將會十分適合與該公司產品整合。

Dunham對媒體解釋可能的新應用，例如交友或通訊軟體上，可能會在上線的使用者頭像旁增加該公司的粉紅色標誌，表示該名上線者已經將情趣用品設定為連線狀態，使用者便可以向該連線用戶發出聊天訊息，在語音或視訊對話的同時，從遠端進行互動。

儘管可與其他應用軟體整合的情趣用品相當新奇，但早有資安業者警告，其安全性值得特別注意。趨勢科技早在去年初的CeBIT展覽上，展示如何透過幾行程式碼便可駭入一隻電動按摩棒，並擔心這類公司內部安全性是否也同樣脆弱，讓駭客有機會駭入生產相關產品的公司，取得用戶等機密資料，進而進行勒索等其他犯罪行為。