資安業者賽門鐵克（Symantec）在本周發表了專為家用物聯網（IoT）裝置所設計的Wi-Fi路由器Norton Core，它內建資料加密、安全DNS、病毒掃瞄功能，可自動更新韌體，並具備家長控制功能，最多可支援20個連網裝置。

支援Wave 2 Wi-Fi的Norton Core搭載1.7GHz的雙核心處理器，並有充足的記憶體及Flash儲存空間以確保Wi-Fi與安全功能的最佳效能，2.5Gbps的傳輸速率可支撐4K串流與遊戲應用。

此外，Norton Core內建了安全機制，可掃瞄家用網路進出數據是否藏有惡意程式、病毒、垃圾訊息或遭到入侵，一旦察覺連網裝置含有任何漏洞或威脅，Norton Core即會將該裝置隔離，並通知使用者。

賽門鐵克亦打造了可用來控制Norton Core的行動程式，可於程式上監控路由器的連網裝置數量、被封鎖的威脅數量、家用網路的安全指數，也能調整Wi-Fi設定。

另有家長監控功能可設定家中成員的網路使用時間、過濾不適合的內容，或是暫時停止所有連網功能，當有人擅自連結未經授權的網站時，Norton Core即可加以攔截並通報家長。

賽門鐵克表示，就在恆溫器、智慧型電視與智慧型冰箱陸續進駐家中網路之際，許多消費者並不了解它們所帶來的安全風險，調查顯示有65%的消費者相信這些連網裝置是安全的，殊不知賽門鐵克已在超過50種類別的IoT裝置上找到漏洞。

連結家中網路的IoT裝置一旦遭到入侵，就有可能波及其他使用同一網路的裝置，諸如筆電、手機、平板電腦、遊戲機或IP攝影機等。

Norton Core的建議售價為279.99美元(約台幣9000元)，目前的預購優惠價則是199.99美元(約台幣6433元)，預計今年夏天率先出貨至美國，亦計畫拓展至全球市場。