資安業者Emsisoft本周釋出了Globe3勒索軟體的免費解碼工具供受害者下載。

Emsisoft已相繼於去年夏天及10月分別釋出鎖定 Globe 及Globe2勒索軟體的解碼工具。並指出這3個Globe勒索軟體版本之間最大的差異在於所使用的加密等級，第一款的Globe採用Blowfish加密演算法來鎖住檔案，Globe2則是使用RC4與RC4 + XOR，到了Globe3即採用強大的AES- 256對稱加密演算法。

使用者可透過兩個副檔名來辨識是否受到Globe3的危害—. decrypt2017與.hnumkhotep。

勒索軟體已成為資安史上獲利最豐的惡意程式攻擊，思科（ Cisco）在去年中發表的網路安全報告中指出，駭客以勒索軟體平均每天攻擊9萬名受害者，估計一年可獲利3400萬美元。

不過，隨著勒索軟體的猖獗，資安業者除了打造可封鎖勒索軟體的安全機制外， 也釋出各種免費的解密工具，並有歐洲刑警組織及資安業者共同創立、專門蒐集各種解密工具的No More Ransom專案，資安業者Barkly也建立了解密工具搜尋網站，以協助使用者在不支付贖金的狀況下回復被加密的檔案。