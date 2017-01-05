美國聯邦交易委員會（Federal Trade Commission，FTC）在本周三（1/4）發起了「物聯網家庭督察挑戰賽」（IoT Home Inspector Challenge），祭出2.5萬美元的獎金予提供解決IoT（Internet of Things）裝置安全問題的最佳技術解決方案。

此一活動邀請參賽者打造一項工具，以用來解決物聯網裝置因軟體老舊所造成的安全漏洞，FTC並未限制相關技術的規格，因此該工具可以是個實體裝置，簡單地加進家中網路就能替所有IoT裝置進行檢查及安裝更新，也能是個行動程式或雲端服務，或者只是個儀表板或其他的使用者介面，此外，參賽者也可增添解決方案的功能，像是替使用者變更IoT裝置所內建、出廠預設或任何簡單的密碼。

FTC消費者保護局局長Jessica Rich表示，美國消費者已可藉由各種新的產品及服務來創造智慧家庭，但他們也希望這些產品或服務是安全的，因此FTC號召外界提供創意，以協助消費者將裝置軟體維持在最新狀態。

此一競賽的收件起始日為今年的3月22日，截止日是5月22日，評審將在第一輪透過影片及摘要選出前20名，另有複賽及決賽，第一名將獨得2.5萬美元的獎金，另也提供最多3名的優等獎，各可獲得3000美元的獎金，比賽結果將在今年7月公布。